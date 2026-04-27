香川・まんのう町 提供 香川県まんのう町で2026年も「コウノトリ」のひなが生まれました。 まんのう町によりますと4月18日、町内の田んぼで親鳥がひなに餌を与えるための「吐き出し行動」が確認されたということです。ひなの数はまだ分かっていません。 まんのう町で国の特別天然記念物、「コウノトリ」のひなが誕生するのは4年連続で、2026年は6月中旬から7月ごろに巣立つと予想しています。 まんのう町によりま