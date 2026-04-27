コブクロが、結成の地である大阪・堺東に恩返しをすべく、シングル「Starry Smile Story」の“堺東盤”をリリースすることが決定した。【写真】「イラストを描いてみました」小渕健太郎が描いた堺銀座商店街の看板のラフ堺東の堺銀座商店街には、小渕がデザインした商店街の看板や、コブクロの足形を使用したモニュメントなどが設置されているほか、黒田が店主を務める焼肉サンド屋「九月八日」が店を構えており、同地はコブク