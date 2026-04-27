選挙運動に関する与野党の協議会であいさつする自民党の逢沢一郎衆院議員（左から3人目）＝27日午後、国会与野党は27日、選挙運動に関する協議会を開いた。交流サイト（SNS）上の偽情報や誹謗中傷の拡散対策を巡り、SNS事業者の責任のさらなる明確化などを議論。自民党の逢沢一郎衆院議員は「事業者の自助努力だけでは限界がある。与野党で知恵を出し、国民の期待に応える形にしていく」と強調した。与野党は、憲法が保障する