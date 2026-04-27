NHK『クローズアップ現代』（後7：30）では、きょう27日の放送で「極限の“進化”追い込まれるアスリート」を届ける。【予告動画】『クローズアップ現代』極限を追い求めるアスリートをいかに守るか極限のプレーが魅了するスポーツ。その裏でトレーニングの“進化”が、かえって選手を追い詰める事態が巻き起こっている。ボクサーの間で広がる「急速な水抜き減量」が与える脳へのダメージ。MLBではデータを追求し「投球の高