『クローズアップ現代』スポーツ界の最前線を取材 極限を追い求めるアスリートをいかに守るか
NHK『クローズアップ現代』（後7：30）では、きょう27日の放送で「極限の“進化”追い込まれるアスリート」を届ける。
【予告動画】『クローズアップ現代』極限を追い求めるアスリートをいかに守るか
極限のプレーが魅了するスポーツ。その裏でトレーニングの“進化”が、かえって選手を追い詰める事態が巻き起こっている。ボクサーの間で広がる「急速な水抜き減量」が与える脳へのダメージ。
MLBではデータを追求し「投球の高速化」がケガの増加を招いた。番組では負傷した選手や研究者、スポーツ界の最前線を取材。極限を追い求めるアスリートをいかに守るか、スポーツを通して科学進化の光と影に迫る。
【予告動画】『クローズアップ現代』極限を追い求めるアスリートをいかに守るか
極限のプレーが魅了するスポーツ。その裏でトレーニングの“進化”が、かえって選手を追い詰める事態が巻き起こっている。ボクサーの間で広がる「急速な水抜き減量」が与える脳へのダメージ。
MLBではデータを追求し「投球の高速化」がケガの増加を招いた。番組では負傷した選手や研究者、スポーツ界の最前線を取材。極限を追い求めるアスリートをいかに守るか、スポーツを通して科学進化の光と影に迫る。