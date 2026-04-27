【モデルプレス＝2026/04/27】AKB48の小栗有以が4月26日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】24歳AKB人気メンバー「スタイルよくて憧れる」美脚スラリのハーフパンツ姿◆小栗有以、スラリ美脚輝くハーフパンツ姿披露小栗は「タイで買ったハーフパンツ」と添え、青空の下で撮影したソロショットを投稿。白の半袖Tシャツをブラウンのハーフパンツにインし、白のソックスとスニーカーを