AKB48小栗有以、ハーフパンツ姿で美脚輝く「健康的で可愛い」「透明感溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】AKB48の小栗有以が4月26日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳AKB人気メンバー「スタイルよくて憧れる」美脚スラリのハーフパンツ姿
小栗は「タイで買ったハーフパンツ」と添え、青空の下で撮影したソロショットを投稿。白の半袖Tシャツをブラウンのハーフパンツにインし、白のソックスとスニーカーを合わせたスラリとした美しい脚が際立つスタイルを披露している。
また「最後は、最近ハマってる“キュウリの味噌漬け”だよ」と紹介し、メガネ姿で食事をするショットなども載せている。
この投稿は「ハーフパンツ似合いすぎ」「スタイルよくて憧れる」「健康的で可愛い」「透明感溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】24歳AKB人気メンバー「スタイルよくて憧れる」美脚スラリのハーフパンツ姿
◆小栗有以、スラリ美脚輝くハーフパンツ姿披露
小栗は「タイで買ったハーフパンツ」と添え、青空の下で撮影したソロショットを投稿。白の半袖Tシャツをブラウンのハーフパンツにインし、白のソックスとスニーカーを合わせたスラリとした美しい脚が際立つスタイルを披露している。
また「最後は、最近ハマってる“キュウリの味噌漬け”だよ」と紹介し、メガネ姿で食事をするショットなども載せている。
◆小栗有以の投稿に「健康的で可愛い」と反響
この投稿は「ハーフパンツ似合いすぎ」「スタイルよくて憧れる」「健康的で可愛い」「透明感溢れてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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