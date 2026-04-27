東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」と連動した特別なコンテンツが提供されます。ホテル内のレストラン「ロッツォ・ガーデンカフェ」では、2026年7月1日から9月14日までの期間限定で、映画の世界観を表現したスペシャルメニューが登場。宿泊者だけが体験できる、遊び心満載のカラ