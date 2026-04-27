東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」と連動した特別なコンテンツが提供されます。

ホテル内のレストラン「ロッツォ・ガーデンカフェ」では、2026年7月1日から9月14日までの期間限定で、映画の世界観を表現したスペシャルメニューが登場。

宿泊者だけが体験できる、遊び心満載のカラフルなブッフェで、映画の興奮をそのままに食事の時間を楽しめます。

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル「ロッツォ・ガーデンカフェ」スペシャルメニュー

提供期間：2026年7月1日(水)〜9月14日(月)

提供場所：東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル「ロッツォ・ガーデンカフェ」

※同ホテルに宿泊のゲストのみ利用可能です。

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの「ロッツォ・ガーデンカフェ」は、映画『トイ・ストーリー3』に登場する抱きまくらのぬいぐるみ、ロッツォ・バーグをモチーフにしたブッフェスタイルのレストランです。

今回のスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」の開催に合わせ、店内では映画の楽しさあふれる世界観を表現した期間限定のメニューが提供されます。

カラフルで目にも楽しい料理やデザートが並び、まるでおもちゃの世界に入り込んだような宿泊体験をさらに盛り上げます。

『トイ・ストーリー5』スペシャルディナーブッフェ

ディナータイムに提供されるこのブッフェでは、映画のキャラクターやストーリーを感じさせる多彩なメニューがラインナップされます。

ロッツォ・ガーデンカフェならではのポップな彩りはそのままに、この時期にしか味わえない特別な料理の数々を堪能できるのが魅力です。

ご家族やご友人と一緒に、心躍る食事のひとときを過ごすことができます。

ホテル内体験プログラム「トイフレンズスタンプラリー」

ホテルではレストランメニューのほか、宿泊者が体験できる「トイフレンズスタンプラリー」も実施されます。

ホテルの中でおもちゃたちを探すプログラムとなっており、より深く映画の世界を楽しむことができます。

また、ウッディやジェシーがデザインされたフォトパネルも用意され、記念撮影も楽しめます。

宿泊者限定の特別な空間で、映画『トイ・ストーリー5』の世界を満喫できるプログラム。

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル「ロッツォ・ガーデンカフェ」の紹介でした。

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