マイナーに逆戻りしたウォードの最善の道はトレードか(C)Getty Imagesドジャースの有望株である外野手のライアン・ウォードが、4月19日に敵地で行われたロッキーズ戦に「7番・一塁」で念願のメジャーデビューを果たした。メジャー2試合で6打数2安打という成績を残している。【動画】これがウォードのパワー！マイナーでの本塁打シーンをチェックしかし、一塁手のフレディ・フリーマンが父親リストから復帰したため、21日に再び