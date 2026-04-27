マイナー逆戻りの28歳、最善の道はトレードか…「唯一の“情け”なのかもしれない」ド軍専門メディアが見解

マイナーに逆戻りしたウォードの最善の道はトレードか(C)Getty Images

ドジャースの有望株である外野手のライアン・ウォードが、4月19日に敵地で行われたロッキーズ戦に「7番・一塁」で念願のメジャーデビューを果たした。メジャー2試合で6打数2安打という成績を残している。

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しかし、一塁手のフレディ・フリーマンが父親リストから復帰したため、21日に再びマイナーに降格。そんな28歳に対し、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースの厚すぎる選手層が、彼にチャンスを一切与えてこなかった」ことを伝えると、「ついにメジャーデビューという壁を突き破ったものの、彼を取り巻く実質的な状況は何も変わっていない」と指摘している。

同メディアは、こうした背景から、米スポーツ専門局『ESPN』の報道と同じく、「現状を鑑みると、彼にとっての最善の道はトレードかもしれない」とウォードをトレードに出すことが最善策であると主張。ウォードが再びメジャーに呼ばれる可能性は極めて低いといわざるを得ないと断言している。