頭と体にいい毎日の習慣は何か。精神科医の和田秀樹さんは「一歩外に出て、花を眺め、犬と出会い、太陽を浴びる。そんなささやかな“想定外”と出会う時間が、前頭葉を刺激し、老化のスピードをゆるやかにしてくれる」という――。※本稿は、和田秀樹『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝iStock.com