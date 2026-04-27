【写真】“アイスクリーム”の約束を果たした藤井風＆Zetra 2ショット／2023年にも2ショットを公開 藤井風とアメリカの音楽プロデューサー・Zetraとの2ショットが公開され、ファンの注目を集めている。 ■藤井風、Zetraと仲良し車内2ショット 2023年にもZetraが2ショットを投稿するなど、以前から楽曲制作を通じて親交のある2人。しかし、2024年3月にはZetraが「4月に日本に行く予定だから、一緒に遊ばな