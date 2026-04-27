藤井風が海外プロデューサーと“アイスの約束”を実現へ！「やっと会えた」「有言実行してる（笑）」と歓喜の声続々

【写真】“アイスクリーム”の約束を果たした藤井風＆Zetra 2ショット／2023年にも2ショットを公開

藤井風とアメリカの音楽プロデューサー・Zetraとの2ショットが公開され、ファンの注目を集めている。

■藤井風、Zetraと仲良し車内2ショット

2023年にもZetraが2ショットを投稿するなど、以前から楽曲制作を通じて親交のある2人。しかし、2024年3月にはZetraが「4月に日本に行く予定だから、一緒に遊ばない？アイスクリームでも食べようよ」と藤井にメッセージを送るも実現には至らず、同年9月には、藤井の「ねえ、今ちょうど空港にいて、日本を出なきゃいけないところなんだけど」という返信に対し、Zetraが「いつもなんでこうなるの」とコメント。すれ違いが続いていたことを、自身のストーリーズで明かしていた。

そんな中、4月27日（日本時間）、Zetraは藤井と車内でピースする2ショット写真を自身のXおよびInstagramのストーリーズに投稿。「ついにアイスクリーム食べられたよ！」とコメントを添え、藤井との再会を報告した。写真では藤井が歯を見せて笑い、Zetraがウィンクする（2枚目）など、その表情から、ふたりの打ち解けた空気感が伝わってくる。

藤井もこの投稿にアイスクリームの絵文字で反応し、自身のストーリーズでリポスト。再会の喜びをさりげなく共有している。

SNSには「念願のアイス食べられたんだね！」「やっと会えたの嬉しい」「アイス食べるの有言実行してる（笑）」といった声のほか、「新しい曲作ってる？」「一緒に作業してたりするのかな？」など、今後のコラボレーションを期待するコメントも寄せられている。

藤井風のストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/fujiikaze/

■2023年の藤井風×Zetra 2ショット