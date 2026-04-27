【写真】抱き合ってニッコリ笑顔の白石麻衣と真飛聖の親密2ショット 俳優の真飛聖が自身のInstagramを更新し、白石麻衣との2ショットを公開した。 ■真飛聖の舞台『ガールズ＆ボーイズ』を鑑賞した白石麻衣と笑顔でハグ 4月9日から26日にかけて東京・新国立劇場 小劇場にて上演された一人芝居『ガールズ＆ボーイズ』。その過酷なステージを完走した真飛のもとへ、白石が駆けつけた。 真飛は