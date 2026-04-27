真飛聖＆白石麻衣の悶絶級ハグショット！元宝塚トップが見せた「可愛くて、見た目も心も美しいまいやん」と溺愛っぷりが大反響

【写真】抱き合ってニッコリ笑顔の白石麻衣と真飛聖の親密2ショット

俳優の真飛聖が自身のInstagramを更新し、白石麻衣との2ショットを公開した。

■真飛聖の舞台『ガールズ＆ボーイズ』を鑑賞した白石麻衣と笑顔でハグ

4月9日から26日にかけて東京・新国立劇場 小劇場にて上演された一人芝居『ガールズ＆ボーイズ』。その過酷なステージを完走した真飛のもとへ、白石が駆けつけた。

真飛は「まいやーーーん（ハートマーク）昨年の30周年のLiveも観に来てくれて 今回の一人芝居も駆け付けてくれる、本当ーに、優しくて、可愛くて、見た目も心も美しい まいやん（ハートマーク）大好きすぎるぞ、まいやん（ハートマーク）」と、ハートマークをたくさん盛り込んで、溢れんばかりの情熱を綴った。公開されたのは、鮮やかなオレンジのスウェットを纏った真飛と、黒のレザージャケットにメガネというクールな白石が満面の笑みでハグを交わす様子だ。

さらに真飛は、「まいやんが可愛すぎて ２枚載せてもーた（ハートマーク）」とコメント。白石が目を閉じて真飛の顔により近づいた親密なショット（2枚目）も披露した。

その他に、松村雄基との2ショット（3枚目）、夢路ほのかとの2ショット（4枚目）も披露した。

■写真：抱き合ってニッコリ笑顔の真飛聖と白石麻衣

SNSには「こんなに仲良くなるなんて相性がいいんですね」「まいやんとの素敵な写真ありがとうございます」「素敵な2ショットに感謝」といった声が寄せられている。