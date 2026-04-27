積水化成品工業 [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の16億円→20億円(前の期は1億円)に25.0％上方修正し、増益率が16倍→20倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の13.9億円→17.9億円(前年同期は4.8億円)に28.7％増額し、増益率が2.9倍→3.7倍に拡大する計算に