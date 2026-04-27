日本野球機構(NPB)は27日の公示を発表。DeNAは宮下朝陽選手の登録を抹消しました。宮下選手は、東洋大学からドラフト3位で入団したルーキーです。シーズンが始まると、ファームで15試合に出場し、打率.345とハイペースで安打を量産。11日にDeNAの新人で一番乗りでの1軍昇格となりました。そして昇格後すぐの12日の試合でプロ初ホームランを放つ活躍。しかしその後は一軍投手の投球に苦しみ、9試合に出場し、3安打で打率.120、2打点