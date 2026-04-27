27日午前、大館市釈迦内でクマ1頭が目撃されました。釈迦内地区ではクマの目撃が続いていて、警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと27日午前10時20分ごろ、大館市釈迦内字萩長森下の林にクマ1頭がいるのを、学校関係者が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは約30メートル、釈迦内小学校までは10メートルほどだということです。近くには釈迦内保育園もあり、警察は関係