ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が26日、新曲「堕落」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルで公開した。今曲は、互いに「役」を演じながらも身体を重ねる、危うい共依存関係をテーマにした。歌詞の「ただ僕には欲しいモノが手に入ればそれでいい」という冷徹なセリフが象徴するように、吐息が伝わるほどの距離感でありながら、心はどこか遠くにある空虚な関係性が描かれている。ばぁう