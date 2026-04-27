女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。子育てについて語った。戸田は「インタビュアー林修」のコーナーに出演。主演した19年後期NHK連続テレビ小説「スカーレット」で共演した親友の女優大島優子がリモート出演した。大島は10年来の友人で、戸田は「今はお互い母親となって、子どもの話をとにかく聞いてもらっている仲です」と紹介。大島は、自分の子どもと接する戸田の様子について