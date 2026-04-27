【週刊ビッグコミックスピリッツ 22・23合併号】 4月27日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 22・23合併号」を本日4月27日に発売した。価格は510円。 今号の表紙と巻頭グラビアにはえなこさんが登場。巻頭カラーには「ひらやすみ」、巻中カラーとして「ダンス・ダンス・ダンスール」「国宝」「キシモジ