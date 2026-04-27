岡山県庁 岡山県は、部活動に関する新しいガイドラインを策定し、2031年度までに中学校の部活動について、休日の活動を完全に地域クラブへ展開する方針を示しました。 県が策定したガイドラインでは、今年度から2031年度までの6年間を「改革実行期間」と位置付けています。この期間中に全ての中学校の休日の部活動について、地域クラブへの展開を目指すとしています。平日の部活動の地域展開については、地域の実情に応じ