任期満了に伴う広島県府中市の市長選挙は無所属の荻野雅裕氏が新人同士の一騎打ちに勝利しました。初当選を果たした無所属・新人で府中市の前の教育長、荻野雅裕氏は新人の黒木秀尚氏を約6700票差で破りました。選挙戦では財政再建のほか、教育や若者に対する投資などを訴えました。■初当選荻野雅裕氏（無・新）「できない理由ではなくてどうやったらできるかを考えて仕事をしてまいりました。町全体でそれを進めてまいりたい。