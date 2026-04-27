歌舞伎俳優の尾上松也が２７日、都内で映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督、５月２２日公開）の公開記念イベントに登場した。シリーズの大ファンとして数多くの作品イベントに登壇してきた松也は「楽しみすぎて、（予告編を）なるべく見ないようにしている」と明かし、「７年ぶり（の新作）ということで、これまでいろいろな作品がありましたけど、今までのシリーズを知っ