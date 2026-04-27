歌舞伎俳優の尾上松也が２７日、都内で映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督、５月２２日公開）の公開記念イベントに登場した。

シリーズの大ファンとして数多くの作品イベントに登壇してきた松也は「楽しみすぎて、（予告編を）なるべく見ないようにしている」と明かし、「７年ぶり（の新作）ということで、これまでいろいろな作品がありましたけど、今までのシリーズを知っていればより楽しいですし、知っていなくても楽しいのが『スター・ウォーズ』の魅力。劇場に来て見ていただきたい」と呼び掛けた。

イベントは、１９７８年のシリーズ第１作「スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード４）」の公開時に長蛇の列ができ、ファンの間では“聖地”として愛される有楽町で行われた。そのことにちなみ、自分にとっての“聖地”を聞かれると「銀座」と回答。「歌舞伎座がありますし、銀座に実家がありまして。いやらしいことを言うと、『シティボーイの中のシティーボーイ』です（笑）。ふるさとの景色が銀座の景色なので、どこよりも落ち着く」と笑わせた。

松也はイベント会場がどこかを把握していなかったそうで、「この場に来るまで、有楽町でやるとわかっていなくて。家出てからすげぇ早く着くなと思ったら有楽町にいた」と天然な一面ものぞかせた。