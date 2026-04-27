国がおこなった下水道の全国特別重点調査で、県内では徳島市など4市で、1年以内に対策が必要な下水道が606メートル確認されました。これは、埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、国交省が2月におこなった下水道の調査で明らかになりました。それによりますと、「緊急度1」と呼ばれる1年以内に修繕などの対策が必要な下水道が、徳島市などの4市であわせて606メートル見つかりました。徳島市では、見つかった398メー