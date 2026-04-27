フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA」専用スティック「TEREA」から、新銘柄「テリア ブロッサム パール」を5月11日より順次発売します。ストロベリーとバジルの香りが弾けるカプセル入りメンソールで、価格は620円。発売に合わせ、IQOSストアでの限定ドリンク提供や特別ディスプレイなど、世界観を体験できる企画も展開されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回発売の「テリア ブ