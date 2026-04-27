TEREAシリーズ新銘柄、ストロベリーとハーブ香る「テリア ブロッサム パール」5月11日より順次発売

フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA」専用スティック「TEREA」から、新銘柄「テリア ブロッサム パール」を5月11日より順次発売します。

ストロベリーとバジルの香りが弾けるカプセル入りメンソールで、価格は620円。発売に合わせ、IQOSストアでの限定ドリンク提供や特別ディスプレイなど、世界観を体験できる企画も展開されます。

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今回発売の「テリア ブロッサム パール」は「弾ける、ストロベリーとほのかなハーブの香り」がコンセプトのカプセル入りメンソール製品。カプセルをつぶすと爽快なメンソールが広がり、ストロベリーとほのかなバジルの香りが楽しめます。

販売価格は、20本入りで税込み620円。5月11日より全国4店舗のIQOSストア、IQOSショップ、IQOSコーナー、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店で発売され、5月13日からはIQOSオンラインストアでも順次発売されます。

発売に先立ち、4月27日から全国3店舗（札幌・銀座・心斎橋）のIQOSストアで、「テリア ブロッサム パール」のフレーバーを引き立てるマリアージュドリンクを提供。

また、発売日の5月11日からは、全国4店舗（札幌・銀座・名古屋・心斎橋）のIQOSストアでは、「テリア ブロッサム パール」のコンセプトと世界観を表現したディスプレイが展開されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042701.html