【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの京本大我が主演を務めるドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（5月4日よりPrime Videoにて独占配信）の1・2・3話のあらすじが公開。 あわせて、各話ゲストも発表された。 ■各話ゲスト総勢11名も発表 『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は、美しき吸血鬼作家・御崎 禅（みさき・ぜん/京本大我）の日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス