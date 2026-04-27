SixTONES京本⼤我主演ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』1～3話あらすじ＆場面写真公開

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SixTONESの京本大我が主演を務めるドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（5月4日よりPrime Videoにて独占配信）の1・2・3話のあらすじが公開。

あわせて、各話ゲストも発表された。

■各話ゲスト総勢11名も発表

『憧れの作家は人間じゃありませんでした』は、美しき吸血鬼作家・御崎 禅（みさき・ぜん/京本大我）の日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。

本作では、吸血鬼の御崎が「念写」（※血液からその人物の記憶を読み取ることができる）「読心術」「催眠術」など、人外ならではの能力や推理力を発揮して難事件を華麗に解決。

どこか厭世的で生きがいを見失いつつあった御崎が、桜田ひより演じる新米編集者・瀬名あさひや、一ノ瀬颯演じる“警視庁捜査一課異質事件捜査係”（通称：異捜）の若手刑事・林原夏樹、山本耕史演じる“異捜”係長・山路宗助との交流や、数々の事件の解決を通して、少しずつ本来の愛情や友情、人間的な感情を取り戻していく。

このたび、5月4日から配信される第1話～第3話までのあらすじの他、最終話までの各話ゲスト出演者総勢11名が解禁された。

■第1話「人ならざる存在」あらすじ

希央社文芸編集部の瀬名あさひ（桜田ひより）は、編集長の大橋伸宏（新納慎也）から、作家の御崎禅（京本大我）の担当編集者に任命される。御崎の大ファンであるあさひは、御崎に 2 年ぶりの新作を書いてもらおうと御崎の作業場を訪れるが、彼は執筆意欲を失っていた。御崎はあさひのことを追い返そうとするだけでなく、自分の正体は吸血鬼であると告白。あさひは半信半疑のまま、それでも担当編集として認めてもらおうと接触を続けていく。

そんなある日のこと「座敷童誘拐事件」が発生。御崎や「異捜」刑事・林原夏樹（一ノ瀬颯）が捜査を始めるなか、御崎に執筆活動に専念してもらいたいあさひは“御崎先生の左腕を守る”という使命感のもと捜査に関わることに。政界の大物・梶原善藏（大和田伸也）の邸宅に幸福や富をもたらしていた座敷童の三太（櫻）のゆくえを追っていく。梶原は、三太をさらったのは使用人の本村有紀子（天野はな）ではないかと疑っているが…。

■第2話「疑惑の吸血鬼」、第3話「朝日」あらすじ

何者かによって血を抜かれ、極度の貧血状態にあった女子大生・水原彩乃（川床明日香）が路上でふらつき交通事故に遭って死亡する事件が発生。御崎は「異捜」係長の山路宗助（山本耕史）や強行犯捜査係刑事の広野智彦（阿部亮平）から犯行を疑われてしまう。そんななか、御崎が遺体の血液から読み取った情報により、彩乃が事件発生時に長谷川雅文（高橋洋/「高」は、はしごだかが正式表記）という人物と一緒にいたことが明らかになる。

さらに、生前の彩乃と知り合いだった“元医大生の男”（橋本涼）が重要人物として捜査線に浮上する。捜査の過程で、御崎の協力者であり、“狐”である正体を隠しながら人間社会に生きる和カフェの店長・九条高良（宮田俊哉）と知り合ったあさひは、御崎がなぜ吸血鬼になったのか気になり始める。その理由を知る山路は、御崎が抱える過去をあさひへ明かす。

■京本大我×橋本涼（B&ZAI）がドラマ初共演！

第1話では、御崎に事件解決を依頼する政界の大物・梶原善藏を大和田伸也が名演。梶原家の使用人・本村有紀子を天野はなが、梶原家から消えた座敷童の三太を櫻が演じる。

続いて、“女子大生監禁吸血事件”を描く第2話・第3話では、白鳥女子大学に通う水原彩乃役を川床明日香が、事件発生時の現場にいた長谷川雅文役を高橋洋が担当。

そして、橋本涼（B＆ZAI）が第3話のカギを握る“超重要人物”として登場する。京本と橋本のふたりは今回がドラマ初共演となる。

また、“死者の蘇り”をテーマとした第4話にはドロンズ石本と尾上寛之が出演。第6話では、秋元龍太朗と紺野彩夏が“人間と人外の儚く切ない恋模様”を演じる。さらに第7話と最終第8話では、“人狼”に扮した森崎ウィンの怪演が光る。

■【画像】場面写真

■【画像】各話ゲスト

■番組情報

Prime Video『憧れの作家は人間じゃありませんでした』

05/04（月・祝）独占配信（国内）スタート 第1話～第3話配信

05/11（月）第4話、第5話配信

05/18（月）第6話、第7話配信

05/25（月）第8話配信

主演：京本大我

出演：桜田ひより

＜各話ゲスト＞

第1話：大和田伸也 天野はな櫻

第2話：川床明日香 高橋洋

第3話：橋本涼（B＆ZAI） 川床明日香 高橋洋

第4話：ドロンズ石本 尾上寛之

第6話：秋元龍太朗 紺野彩夏

第7話：森崎ウィン

第8話：森崎ウィン

原作：澤村御影『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（角川文庫／KADOKAWA）

脚本：橋本夏

音楽：福廣秀一朗

演出：城宝秀則（共同テレビ）

(C)澤村御影/KADOKAWA/Storm Labels

■関連リンク

ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』番組サイト

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