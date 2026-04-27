〈「急に眠気に襲われることが増え、起きると全身が…」難病手術の後遺症で“てんかん”を発症した間瀬翔太（40）が今も苦しむ“記憶障害”の実態〉から続く33歳のとき、10万人に1人の難病「脳動静脈奇形」を発症した、俳優の間瀬翔太さん（39）。【写真】手術後に左目の周りなどが腫れてしまった痛々しい姿の間瀬さん。病室を訪れた“よく似た”母親とのツーショットも手術後は後遺症のてんかん・記憶障害に苦しみ精神障害者