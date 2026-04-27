両者のテンションが乖離していればしているほど、そのカップリングの魅力度は高まっていく。Xに投稿された『となりの番長さん』は、かつて抗争を繰り広げていたテンションの異なる元番長同士が織り成す百合漫画となっている。 【漫画】『となりの番長さん』を読む ワチャワチャ感がありながらも、キュンとさせてくる独自の味わいをもたらしてくれる本作を手掛けた浅海まいさん（@asami_maimai）に話を聞いた。（望月悠木）