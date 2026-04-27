２７日午前５時２４分頃、北海道十勝地方南部を震源とする地震があり、北海道浦幌町で震度５強、新冠町で震度５弱を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約８３キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６・２。各地の主な震度は次の通り。▽震度５強北海道浦幌町▽震度５弱新冠町▽震度４帯広市、芽室町、幕別町、十勝池田町、豊頃町、本別町、新ひだか町、当別町、新篠津村、