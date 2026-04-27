２７日午前５時２４分頃、北海道十勝地方南部を震源とする地震があり、北海道浦幌町で震度５強、新冠町で震度５弱を観測した。

気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約８０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６・１と推定される。

各地の主な震度は次の通り。

▽震度５強 北海道浦幌町

▽震度５弱 新冠町

▽震度４ 帯広市、芽室町、幕別町、十勝池田町、豊頃町、本別町、新ひだか町、当別町、新篠津村、札幌清田区、千歳市、函館市、三笠市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、日高地方日高町、浦河町、鹿追町、新得町、足寄町、中札内村、更別村、十勝大樹町、釧路市、青森県階上町

▽震度３ 音更町、士幌町、十勝清水町、石狩市、札幌北区、札幌東区、札幌白石区、札幌豊平区、札幌厚別区、札幌手稲区、江別市、恵庭市、北広島市、鹿部町、渡島森町、岩見沢市、美唄市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、室蘭市、苫小牧市、登別市、平取町、様似町、えりも町、上士幌町、陸別町、広尾町、釧路町、浜中町、標茶町、鶴居村、白糠町、上ノ国町、余市町、赤井川村、奈井江町、富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、胆振伊達市、弟子屈町、中標津町、標津町、別海町、根室市、青森県八戸市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、蓬田村、外ヶ岡浜町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、東通村、三戸町、五戸町、青森南部町、岩手県盛岡市、久慈市、二戸市、軽米町