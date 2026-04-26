ギリシャ首都のアテネにある中国古典文明研究院で現地時間4月24日、「豊かな岬を模索:アンジェロカストロ考古プロジェクト始動式兼中国ギリシャ対話会」が開催されました。このことで、中国とギリシャによる初の合同考古プロジェクトがスタートしました。2024年11月に設立された中国古典文明研究院にとって、アンジェロカストロ考古プロジェクトは、初の考古協力プロジェクトです。今回の考古学調査は、ギリシャのコルフォ島の北西