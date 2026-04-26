寛川鋪生物群で発見した環形動物化石の標本。Ａ〜Ｃが短足寛川鋪虫、Ｄ〜Ｆが長足張家溝虫。（南京＝新華社配信）【新華社南京4月26日】中国科学院南京地質古生物研究所は、初期生命研究チームが主導する国際研究がこのほど、陝西省漢中市西郷県の寛川鋪生物群（約5億3500万年前）から現時点で最古となる環形動物（ミミズやヒルなど）の化石を発見したと明らかにした。最古の環形動物の化石の記録を1千万年以上さかのぼらせる発