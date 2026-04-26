スターダム２６日の横浜アリーナ大会で、ワールド王者の上谷沙弥（２９）が玖麗さやか（２５）とのＶ１０戦に敗れ、王座陥落した。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷は、玖麗が所属しているユニット「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の解散をかけることを条件に、挑戦を受諾。２７分５秒の大熱戦となったが、最後は玖麗のファイヤーバードスプラッシュでマットに沈んだ。試合後のリング上で、上谷は「沙弥様