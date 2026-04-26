スターダム２６日の横浜アリーナ大会で、ワールド王者の上谷沙弥（２９）が玖麗さやか（２５）とのＶ１０戦に敗れ、王座陥落した。

極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷は、玖麗が所属しているユニット「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の解散をかけることを条件に、挑戦を受諾。２７分５秒の大熱戦となったが、最後は玖麗のファイヤーバードスプラッシュでマットに沈んだ。

試合後のリング上で、上谷は「沙弥様のその赤いベルト、少しの間だけお前に貸しといてやるから。大切にしとけよ。私がすぐ奪いに返しに行ってやるよ」と玖麗をにらみつけた。その後、上谷は悔しさを抑えきれず、人目をはばからず号泣して退場した。

バックステージでも「私の赤いベルト。赤いベルトとまだまだやりたいことがいっぱいあったのに。今は言葉になりません」と無念の表情。「でも、私は絶対にここでは終わらないので、それだけは言っておきます」と雪辱を誓った。

上谷は２０２４年１２月の両国大会で当時の王者・中野たむを破り、団体最高峰ベルトを初戴冠。そして昨年４月に横アリで行われた中野との「敗者引退マッチ」でＶ２に成功すると、地上波のバラエティーにも出演するなどメディアに引っ張りだこに。昨年の「プロレス大賞」では女子レスラー史上初のＭＶＰに輝いた。

リング内外で大きな活躍を見せてきたが、無念の王座陥落となった。