立命館大学卒業という知性と存在感たっぷりのIカップを併せ持つ “かしこボディ” で人気急上昇中の佐野なぎさが満を持して初写真集を発売する。チャームポイントのIカップに超アップで迫った写真やTバックのショットなど、彼女史上最大の大胆カットに多数挑戦した意欲作だ。「今しか残せないものを形にしたいと、たくさんの “初めて” に挑戦しました。 “手ブラ” もそのひとつです。最初は不安でいっぱいでしたが、実際に撮