女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALLSTARGRANDQUEEENDOM2026」を行った。この日引退の鹿島沙希のセレモニーが行われた。鹿島沙希の引退セレモニーが4月26日、横浜アリーナで行われた。純白のコスチューム姿でゲートに登場した鹿島は、台車で花道を進んだ。「体力の限界」が引退理由のため、もはや花道を歩く気力もない。現役最後の試合となった23日の後楽園ホール大会では朱里との凹アネコン凸でAZM