ホルムズ海峡が事実上封鎖され、中東からの原油の調達が困難になる中、代替調達されたアメリカ産の原油が初めて日本に到着しました。26日に到着したのは、3月22日にアメリカ・テキサス州を出発したアメリカ産の原油で、中東情勢悪化後、代替調達されたアメリカ産の原油が日本に届くのは初めてとなります。到着した原油は、海底のパイプラインを通ってコスモ石油の千葉製油所に運ばれます。5月のアメリカからの原油の調達量は、前の