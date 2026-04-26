元巨人監督の高橋由伸さんが２６放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。巨人時代、緊張しなかった先輩を明かす一幕があった。この日のスタジオでは、巨人キャンプを取材したお笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満と檜原洋平が阿部慎之助監督にあいさつした際、「緊張した…。オーラがすごかった」と回顧。ここでＭＣの「麒麟」川島明に「高橋さんが緊張した選手とかは？」と聞かれた