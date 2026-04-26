医師も薬剤師も、健康にかかわる点で共通した職業ですが、その業務内容は大きく異なり、年収にも違いがあるようです。 一般的には、医療や衛生に携わる職業は高収入であるというイメージがありますが、実際のところ、どれほどの年収を得ているのでしょうか。 本記事では、医師と薬剤師の年収にフォーカスします。また医師に関しては、専門医ごとに年収差があるのかについても解説します。 「医