【モデルプレス＝2026/04/26】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが4月25日、自身のInstagramを更新。野菜たっぷりの食卓を公開した。【写真】LA在住の75歳女優「ヘルシーでバランスの取れた食事」野菜たっぷりの食卓◆桃井かおり、食卓公開桃井は「オムレツとほうれん草、向日葵の種和え、玄米炊き上がるまであと15分」と記し、ピーマンやトマト、ブロッコリーなどの野菜がたくさん入ったオムレツと向日葵の種