桃井かおり、野菜たっぷりオムレツ＆和え物並ぶ食卓公開「向日葵の種和えって初めて聞いた」「器も盛り付けも美しい」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが4月25日、自身のInstagramを更新。野菜たっぷりの食卓を公開した。
【写真】LA在住の75歳女優「ヘルシーでバランスの取れた食事」野菜たっぷりの食卓
桃井は「オムレツとほうれん草、向日葵の種和え、玄米炊き上がるまであと15分」と記し、ピーマンやトマト、ブロッコリーなどの野菜がたくさん入ったオムレツと向日葵の種のかかったほうれん草、伏せられた茶碗の乗った食卓を公開。「体にいいから〜なんて言われると断れない年齢な我ら」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「カラフルで美味しそうなオムレツ」「野菜たっぷりでヘルシー」「ヘルシーでバランスの取れた食事」「向日葵の種和えって初めて聞いた」「器も盛り付けも美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳女優「ヘルシーでバランスの取れた食事」野菜たっぷりの食卓
◆桃井かおり、食卓公開
桃井は「オムレツとほうれん草、向日葵の種和え、玄米炊き上がるまであと15分」と記し、ピーマンやトマト、ブロッコリーなどの野菜がたくさん入ったオムレツと向日葵の種のかかったほうれん草、伏せられた茶碗の乗った食卓を公開。「体にいいから〜なんて言われると断れない年齢な我ら」とつづっている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カラフルで美味しそうなオムレツ」「野菜たっぷりでヘルシー」「ヘルシーでバランスの取れた食事」「向日葵の種和えって初めて聞いた」「器も盛り付けも美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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