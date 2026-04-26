小泉今日子、愛車は希少な限定車？1982年にアイドル歌手としてデビューし、”キョンキョン”の愛称で親しまれる小泉今日子さん。現在は俳優としてドラマや映画にも出演し、幅広い活躍を続けています。2026年3月26日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」にゲスト出演した際には、愛車の話題に触れる場面がありました。小泉さんはどのようなクルマに乗っているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ 「小泉今日子」と