岩手県大槌町で延焼が続いている山火事の応援で、新潟県内から緊急消防援助隊が派遣されました。 24日、新潟市消防局からは約40人の隊員が大槌町に派遣されました。県内の各消防本部の応援を合わせると100人余りが、現場で消火活動にあたります。岩手県大槌町で発生した山火事は、26日午前になっても延焼は収まらず、焼失面積は1300ha以上に及んでいます。 緊急消防援助隊は、東北各地の隊員などを含め1000人以上の規模