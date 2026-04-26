◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人は３回に一挙５点を奪うなど、ＤｅＮＡ戦に白星。１イニング５得点以上は、昨年１０月１日の中日戦で１回に５点を取って以来。今年は初めてだ。２３年の育成ドラフト７位で入団した平山が初アーチ。巨人に育成ドラフトで入団した選手の一発は４人目。初本塁打に要した年数と試合数は※年度はドラフト年、（）内数字は順位年度 年数