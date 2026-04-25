【INDIE Live Expo 2026.4.25】 4月25日 開催 INDIE Live Expo実行委員会は、インディーゲーム紹介番組「INDIE Live Expo 2026.4.25」を4月25日に配信した。 今回は番組史上最多となる1,100タイトル超の応募を受け、第一部「INDIE Waves powered by Cygames」枠では合計160本以上の作品を紹介。第二部「INDIE Spotlight」コーナーでは、「VA-11 HALL-A ヴァルハラ」